Banco Central vendeu 4,62% das reservas internacionais em leilões à vista em dezembro

O Banco Central do Brasil realizou a liquidação de 4,62% de suas reservas internacionais em leilões à vista de dólares durante o mês de dezembro. Essa porcentagem representa a quarta maior venda proporcional em um único mês desde 1999. Apenas três meses anteriores tiveram vendas mais expressivas: abril de 1999, com 9,66%, março de 1999, com 5,62%, e setembro de 2002, que registrou 5,20%.

Desde o dia 12 de dezembro, o total liquidado pelo BC no mercado à vista alcançou a cifra de US$ 16,760 bilhões. Essa intervenção é significativa e se destaca entre as ações recentes do Banco Central. A única operação que se aproxima desse volume ocorreu em março de 2020, quando foram vendidos US$ 12,054 bilhões, o que correspondia a 3,33% das reservas internacionais na época (US$ 362,460 bilhões).

Essas vendas têm como objetivo regular o mercado de câmbio e garantir a estabilidade da moeda nacional. O Banco Central utiliza suas reservas internacionais como uma ferramenta para intervir em momentos de volatilidade no mercado financeiro, buscando evitar flutuações excessivas no valor do real frente ao dólar.

