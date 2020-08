Banco do Brasil anuncia André Brandão como novo presidente

O executivo assume o posto deixado por Rubem Novaes no final de novembro

Marcelo Camargo/Agência Brasil O executivo André Brandão



O Banco do Brasil anunciou em comunicado nesta sexta-feira (14) a nomeação de André Brandão para o cargo de presidente do banco. Brandão assume a vaga deixada por Rubem Novaes, que anunciou sua saída no final de julho. “Após comunicação formal, via ofício do Ministério da Economia, desta data, iniciou-se no âmbito do BB os procedimentos de governança necessários à confirmação da elegibilidade do Sr. André Guilherme Brandão para assumir o cargo de presidente da companhia”, diz o Banco do Brasil em comunicado.

Brandão atuava como chefe global do HSBC para as Américas. Antes de chegar ao HSBC, o executivo trabalhou por mais de dez anos no Citibank. Ao anunciar a saída do cargo, Novaes afirmou por meio de nota que o banco “precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros de muitas inovações no sistema bancário” – ele havia assumido o cargo em janeiro de 2019, no início da gestão Bolsonaro. O nome de Brandão é considerado bom entre a ala mais pragmática do Ministério da Economia e do governo.