Banco do Brasil disponibiliza pagamentos por Pix na Argentina

O serviço poderá ser usado em estabelecimentos comerciais físicos por correntistas e não clientes da instituição financeira

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil A conversão de moeda é feita automaticamente, assim o cliente faz o pagamento Pix em reais e o estabelecimento recebe em peso argentino



O Banco do Brasil lançou nesta sexta-feira (6) recurso que viabiliza pagamentos por Pix em lojas físicas na Argentina. O serviço também poderá ser utilizado por não correntistas da instituição financeira.

Para fazer o pagamento, o usuário precisa fazer a leitura de um código QR Code disponibilizado pelo estabelecimento por meio do aplicativo do Banco do Brasil. Depois, o cliente confere os dados e confirma a transação sem necessidade de cadastro ou habilitação prévia.

A conversão é feita automaticamente. O cliente paga em reais e o estabelecimento recebe na moeda local, o peso argentino. De acordo com o Banco do Brasil, o processo é viabilizado por meio de interfaces tecnológicas que conectam os diferentes sistemas financeiros que permitem o processamento da transação em poucos segundos.

A operação de câmbio é integrada à transação. Dessa forma, há a incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A solução para disponibilizar o Pix na Argentina foi desenvolvida em parceria com o Banco da Patagônia, que integra o conglomerado do Banco do Brasil. Também é utilizado o sistema de cobranças Wapa e a infraestrutura da Coelsa, empresa do mercado de meios de pagamento da América Latina.

“O lançamento do Pix no exterior reforça a atuação internacional do Banco do Brasil e nosso compromisso com a inovação em meios de pagamentos voltada ao bem-estar das pessoas”, afirmou em nota Felipe Prince, conselheiro de administração do Banco Patagonia e vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Risco do Banco do Brasil.

O Banco do Brasil ainda estuda a expansão do Pix para outros países da América, Ásia e Europa, principalmente em regiões com grande presença de brasileiros. A iniciativa integra a estratégia da instituição financeira de ampliar a oferta de serviços financeiros digitais e simplificar pagamentos internacionais.

*Com informações de Agência Brasil