Banco Original registra lucro líquido de R$ 143,7 milhões no primeiro trimestre

O Banco Original alcançou um lucro líquido de R$ 143,7 milhões no primeiro trimestre de 2024, consolidando sua nova fase de foco exclusivo no segmento atacado. A empresa dobrou sua carteira de crédito, atingindo R$ 14,2 bilhões em março deste ano. Além disso, registrou um Lucro Antes de Impostos e Receitas (LAIR) de R$ 273,7 milhões no mesmo período. O presidente do banco, Luiz Meneguetti, enfatiza o compromisso da empresa em alcançar resultados positivos, concentrando-se nos públicos corporate, agro e empresas. “Reforçamos nossa atuação no atacado e, agora, estamos focados em expandi-la. Temos um acionista comprometido com a companhia e com o plano de negócio, como sempre foi”, disse Meneguetti.

O número de escritórios do Original saltou de 7 para 17. Além disso, o banco ampliou sua presença fora dos grandes centros, buscando uma proximidade e exclusividade maiores. Meneguetti destaca que, em 2024, a empresa manterá o foco na “qualidade do atendimento, na diversidade do portfólio e na eficiência operacional”, além de planejar a expansão contínua de sua carteira de crédito. O presidente da J&F Participações, José Antônio Batista, observa que o primeiro trimestre representa uma transição crucial para os resultados futuros, mostrando confiança no potencial de crescimento e na relevância crescente do Banco Original no segmento.