BC lançará ‘Pix Automático’ no dia 4 de junho

Cerimônia contará com a participação de diretores do Banco Central, além de representantes de diversas empresas do setor financeiro

Bruno Peres/Agência Brasil Uma coletiva de imprensa sobre o Pix Automático está prevista para ocorrer às 12h15



O Banco Central do Brasil está prestes a revelar o Pix Automático em um evento programado para a próxima quarta-feira (4), em São Paulo. O presidente da instituição, Gabriel Galípolo, será um dos destaques do lançamento, que está agendado para o dia 16 deste mês. A cerimônia contará com a participação de diretores do Banco Central, além de representantes de diversas empresas do setor financeiro. Durante o evento, uma coletiva de imprensa sobre o Pix Automático está prevista para ocorrer às 12h15, oferecendo detalhes sobre essa nova funcionalidade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além das apresentações, o encerramento do evento contará com a presença de figuras importantes, como Gomes, Izabela Correa e Fernanda Laranja. A expectativa é que o novo sistema traga inovações significativas para o mercado de pagamentos no Brasil. O Pix Automático promete facilitar ainda mais as transações financeiras, ampliando as opções para os usuários.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA