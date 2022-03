BC libera novo lote de agendamento de valores esquecidos; veja como fazer

Etapa integra pessoas nascidas ou empresas fundadas entre 1968 e 1983; ao todo, R$ 4 bilhões devem ser resgatados ao fim da primeira fase

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Valores devem ser consultados pelo site do Banco Central



O Banco Central (BC) liberou nesta segunda-feira, 14, o pedido de saque de valores esquecidos em instituições financeiras para as pessoas nascidas entre 1968 e 1983. A medida também vale para as empresas fundadas no mesmo período. A solicitação deve ser feita pelo site Valores a Receber. Os requerimentos de pessoas nascidas e empresas criadas antes de 1968 foram liberados na semana passada. A primeira fase do processo engloba R$ 4 bilhões em valores esquecidos, divididos em 28 milhões de beneficiados (26 milhões de pessoas e 2 milhões de empresas). Esta etapa integra quantias de contas-correntes ou poupanças encerradas e não sacadas, cobranças indevidas de tarifas ou de obrigações de crédito previstas em termo de compromisso assinado com o BC, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de associados de cooperativas de crédito ou grupos de consórcio extintos. A consulta para a segunda etapa será aberta no dia 2 de maio, também pela plataforma do Banco Central.

A consulta aos valores foi aberta no dia 13 de fevereiro. A plataforma informou a data e horário que os usuários deveriam retornar para agendar o saque dos valores. O processo para esta segunda etapa encerra na sexta-feira, 18. Quem não cumprir o prazo, poderá participar da repescagem, no sábado, entre 4h e 24h. Quem não atender nesse período, poderá fazer o processo novamente a partir de 28 de março. Os pagamentos serão feitos por Pix. As instituições financeiras têm 12 dias para depositar o valor após a solicitação. Confira abaixo os processos para solicitar o valor:

Antes do agendamento

Passo 1: Se você ainda não tiver login Gov.br, faça seu cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br. É preciso de um cadastro Gov.br nível prata ou ouro para consultar e solicitar os recursos na data e período agendados ou na repescagem;

Passo 2: Volte no site na data e período informados e use seu login Gov.br para acessar o sistema, consultar e solicitar o resgate do saldo existente;

Passo 3: Se você perder sua data e período de resgate, acesse no sábado da repescagem das 4h às 24h, de acordo com o calendário;

Passo 4: Se você também perder seu sábado de repescagem, acesso o site a partir de 28/03/2022 e use seu login Gov.br para acessar o sistema, consultar e solicitar o resgate do saldo existente.

Calendário de consulta e resgate de valores esquecidos

Data de nascimento (pessoa) ou de criação (empresa) Período de agendamento (consulta e resgate) Data de repescagem (para quem perder a data agendada) Antes de 1968 7 a 11/3 12/3 Entre 1968 e 1983 14 a 18/3 19/3 Após 1983 21 a 25/3 26/3

Após o agendamento

Passo 1: Acessar o site Valores a Receber na data e período previamente informados. Se ele ainda não souber sua data e período, deve visitar o mesmo site para verificação.

Passo 2: Fazer login com sua Conta gov.br (nível prata ou ouro). Se o usuário ainda não possuir conta nesse nível, deve fazer o cadastro ou aumentar o nível (se sua conta for bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. O cidadão não deve deixar esse movimento para o dia do resgate.

Passo 3: Ler e aceitar o Termo de Responsabilidade

Passo 4: Consultar:

a) o valor a receber;

b) a instituição que deve devolver o valor;

c) a origem (tipo) do valor a receber; e

d) informações adicionais, quando for o caso.

Passo 5: Clicar na opção que o sistema indicar:

“Solicitar por aqui” significa que a instituição oferece a devolução do valor via Pix no prazo de até 12 dias úteis:

selecionar uma das chaves Pix e informar os dados pessoais;

guardar o número de protocolo, se precisar entrar em contato com a instituição.

“Solicitar via instituição” significa que a instituição não oferece a devolução por Pix no prazo de até 12 dias úteis: entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de devolução do valor.