BC moderniza boletos e passa a permitir pagamentos via Pix 

Marcello Casal JrAgência Brasil Edifício Sede Caixa Econômica Federal e Banco Central em Brasília



O Banco Central do Brasil anunciou uma nova resolução que modifica as diretrizes relacionadas aos boletos, permitindo que esses documentos sejam quitados utilizando o sistema Pix através de um QR Code específico. Essa iniciativa busca trazer mais agilidade e praticidade ao processo de pagamento, especialmente considerando a popularidade do boleto entre os consumidores. Além disso, a nova norma introduz o conceito de boleto dinâmico, que possibilita a alteração da instituição financeira e do beneficiário. Essa inovação tem como objetivo aumentar a segurança nas transações, especialmente em relação ao pagamento de dívidas que envolvem títulos como a duplicata escritural. O Banco Central enfatizou que essa modalidade assegura que os pagamentos sejam feitos diretamente ao legítimo detentor dos direitos.

A implementação do boleto dinâmico está prevista para ocorrer seis meses após a validação de pelo menos um dos sistemas de escrituração e registro dos títulos e ativos. Essa medida é parte de um esforço mais amplo para modernizar o sistema financeiro brasileiro, tornando-o mais eficiente e seguro. A nova norma também estabelece a necessidade de uma governança mais sólida e a criação de um modelo tarifário que leve em conta a isonomia e a transparência nas operações.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA