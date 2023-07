Belo Monte gera energia renovável suficiente para abastecer todas as residências do Norte, Nordeste e Centro-Oeste

A hidrelétrica produziu no primeiro semestre 9,4% do total da energia usada no Brasil, o equivalente ao consumo de 30 milhões de domicílios

Mauro Pimentel / AFP Complexo Hidrelétrico de Belo Monte corresponde a 5% da matriz elétrica brasileira



A hidrelétrica de Belo Monte foi a que mais gerou energia renovável e limpa para o Brasil no primeiro semestre de 2023. A usina produziu 9,4% (29.125 GWh) de toda a energia utilizada no país, o equivalente ao consumo de 30 milhões de residências. Segundo a companhia, a quantidade de energia gerada entre janeiro e junho deste ano seria suficiente para abastecer todos os domicílios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, durante o primeiro semestre. O cálculo sobre as moradias dos 19 Estados e o Distrito Federal tem como base os dados divulgados pelo Censo 2022. A mesma quantidade de energia também seria suficiente para abastecer todo o Sistema Interligado Nacional (SIN) por aproximadamente 17 dias. O SIN é a rede que se estende por grande parte do Brasil englobando sistemas de geração e a malha de transmissão de energia elétrica. “A energia gerada por Belo Monte, instalada no rio Xingu, é limpa, renovável e proveniente da Amazônia e é fundamental para garantir a segurança energética do nosso país”, disse Paulo Roberto Pinto, presidente da Norte Energia, concessionária da usina de Belo Monte. Até maio de 2023, a Norte Energia foi a empresa geradora que comercializou o maior montante de energia no Brasil.

Belo Monte possui 18 turbinas com capacidade nominal de 611,11MW. Cada uma dessas máquinas equivale a uma Usina Nuclear de Angra I (com cerca de 640MW), por exemplo. Considerando, ainda, a usina Pimental com 233,1 MW, a capacidade instalada do Complexo Hidrelétrico de Belo Monte é de 11.233,1 MW e a quantidade média de geração de energia é de 4.571 MW. O Complexo Hidrelétrico de Belo Monte corresponde a 5% da matriz elétrica brasileira, 10% da capacidade de geração hidráulica da referida matriz e se firma como a maior hidrelétrica 100% brasileira. Em 2022, Belo Monte gerou 4.240 MW médios.