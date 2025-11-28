Black Friday impulsiona mercado imobiliário com descontos e condições especiais

Campanhas de incorporadoras, leilões e consórcios impulsionam as vendas em meio a juros mais baixos e projeções positivas para 2026

A Black Friday, já consolidada no calendário comercial brasileiro, também movimenta o mercado imobiliário, que tem apostado em campanhas mais agressivas para atrair compradores e investidores. Neste ano, incorporadoras ampliaram as ofertas com descontos elevados, facilidades de pagamento e estratégias voltadas a diferentes perfis de público. O período é considerado estratégico para ampliar vendas, impulsionada pela combinação de juros mais baixos, demanda aquecida e maior abertura do público para negociar.

O ambiente de campanhas intensas dialoga com a perspectiva positiva do setor. Dados apresentados no evento Incorpora, da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), indicam que 2026 pode ser um ano de expansão, impulsionado por juros menores, maior procura por imóveis de médio e alto padrão e fortalecimento do Minha Casa, Minha Vida. O estudo também projeta que os preços devem continuar subindo acima da inflação e do índice da construção civil devido à demanda superior à oferta.

Incorporadoras intensificaram neste ano as ações promocionais, oferecendo descontos expressivos e facilidades de pagamento. Entre elas está a Yonder, que lançou uma campanha com abatimentos que ultrapassam R$ 200 mil em unidades na zona leste de São Paulo e opções alternativas de entrada, como a entrega de veículos. A estratégia reflete um movimento mais competitivo e voltado à busca por novos compradores em um mercado que segue aquecido. “‘As pessoas podem até mesmo usar veículos como entrada na compra de apartamentos”, ressalta Washington Vasconcellos, CEO da empresa.

O mercado de leilões foi impulsionado pelo interesse crescente de consumidores e pequenos investidores em busca de alternativas diante dos altos preços do mercado tradicional. A maioria dos imóveis ofertados é composta por unidades retomadas por instituições financeiras após inadimplência, mas incorporadoras também têm aproveitado o momento para reduzir estoques. Na plataforma Zuk, mais de 250 imóveis residenciais, comerciais, rurais, terrenos e até cotas de consórcio estão disponíveis, com descontos que chegam a 86% em vários estados. As compras podem ser feitas à vista, parceladas ou financiadas em até 420 meses.

No mercado de alto padrão, destaque para Santa Catarina. Em Joinville, um apartamento de 278 m² no Otto Sky View, no bairro América, teve o preço reduzido de R$ 5,53 milhões para R$ 3,17 milhões — desconto de 40%. O imóvel conta com pé-direito duplo de 6 metros, quatro dormitórios, suíte master, sacada gourmet e três vagas de garagem, além de ampla área de lazer no edifício, com piscina, spa, academia e salão de festas. Outros empreendimentos do Grupo Estrutur também participam das promoções, com abatimentos de até 10%, descontos que chegam a R$ 500 mil e opções de financiamento direto em até 24 parcelas.

Além das incorporadoras, o mercado de consórcios também ampliou sua presença na Black Friday. A fintech Mycon lançou a campanha MyFriday, válida até amanhã, com condições consideradas as melhores do ano. O plano Paga Metade oferece 50% de desconto nas parcelas até a contemplação, enquanto o Plano Integral tem taxa a partir de 7,99%. Como em todo consórcio, não há entrada nem juros, e o custo pode ser até dez vezes menor que o de um financiamento tradicional. Em um consórcio imobiliário de R$ 200 mil, por exemplo, o valor mensal no plano Paga Metade fica em R$ 481 — cerca de R$ 16 por dia.

Embora o cenário seja favorável, especialistas orientam que o consumidor mantenha atenção às condições de cada oferta. Verificar o histórico de preços, analisar contratos e registrar por escrito benefícios como isenção de taxas ou itens adicionais são passos essenciais para evitar problemas.