BNDES aprova financiamento de R$ 6 bilhões para exportar 39 aeronaves da Embraer

Banco afirma que iniciativa promove o desenvolvimento da indústria nacional de bens tecnológicos

Luis Lima Jr./Estadão Conteúdo Um dos objetivos é trazer mais competitividade às exportações brasileiras



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 2, que aprovou o financiamento de cerca de R$ 6 bilhões para a exportação de 39 aeronaves da Embraer. Os contratos são com a Skywest Airlines, American Airlines e Azorra Aviation Holdings LLC. O contrato com a Skywest prevê a exportação de dez jatos E-175 da Embraer, enquanto a American Airlines poderá adquirir até 11 jatos também do mesmo modelo, que comporta até 76 passageiros. A Azorra poderá financiar até 18 jatos dos modelos E-195-E2 e E-190-E2, que são considerados, atualmente, as maiores e mais sofisticadas aeronaves de fabricante brasileira.

De acordo com o BNDES, o objetivo é promover o desenvolvimento da indústria nacional de bens tecnológicos e ampliar a exportação de aeronaves, pois, além de manter empregos, também geram divisas importantes para a economia do país. O banco destaca, ainda, que a iniciativa traz mais competitividade às exportações brasileiras e incentiva a atuação de empresas nacionais no mercado internacional. Em 2023, o banco aprovou e contratou sete operações de financiamento à exportação da Embraer, que resultou em 67 aviões comerciais financiados em até R$ 10 bilhões. As entregas estão previstas para aconteceram até 2025.

*Com informações da Agência Brasil