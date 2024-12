BNDES autoriza financiamento de R$ 94,8 milhões para compra de ônibus elétricos em São Paulo

Desse montante, R$ 49,8 milhões provêm do FGTS, enquanto R$ 45 milhões do Fundo Clima; ao todo, 87 veículos serão destinados à cidade Paulista

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) autorizou um financiamento de R$ 94,8 milhões para a compra de 87 ônibus elétricos destinados à cidade de São Paulo. Desse montante, R$ 49,8 milhões provêm do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), enquanto R$ 45 milhões são oriundos do Fundo Clima. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou um ambicioso pacote de investimentos de R$ 10 bilhões voltado para a capital paulista, que inclui a compra de ônibus elétricos. Dentro desse investimento, R$ 2,5 bilhões serão alocados para a aquisição de 1.300 ônibus elétricos fabricados no Brasil, beneficiando a Prefeitura de São Paulo.

Além do financiamento para São Paulo, o BNDES também aprovou um aporte de R$ 380 milhões para a prefeitura de Curitiba, que permitirá a aquisição de 54 ônibus elétricos. Assim como no caso da capital paulista, os recursos para Curitiba também são provenientes do Fundo Clima. Essa iniciativa está inserida no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), que visa promover “Cidades Sustentáveis e Resilientes – Mobilidade Urbana Sustentável”.

Os recursos destinados a Curitiba não se limitam apenas à compra de ônibus elétricos. Parte do financiamento será utilizada para a instalação de dois pontos de recarga públicos, além da aquisição de equipamentos necessários para a recarga dos veículos elétricos. Essa ação reforça o compromisso das cidades com a mobilidade sustentável e a redução das emissões de poluentes.

