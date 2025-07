BNDES libera R$ 70 bilhões para o agro no Plano Safra 2025/2026

Montante representa um aumento de 5% em relação ao disponibilizado para a safra anterior; parte significativa dos recursos será destinada à agricultura empresarial

Ricardo Stuckert/PR Recursos estarão disponíveis a partir de julho e poderão ser acessados até junho de 2026



O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou nesta sexta-feira (11) um valor recorde para o financiamento da Plano Safra 2025/2026. Com R$ 70 bilhões em créditos disponibilizados, o banco visa apoiar produtores agrícolas de todos os portes no Brasil. Este montante representa um aumento de 5% em relação ao disponibilizado para a safra anterior. O BNDES destacou que uma parte significativa dos recursos será destinada à agricultura empresarial. As taxas de juros anuais para este segmento variam entre 8,5% e 14%, refletindo a importância de apoiar grandes produtores que contribuem substancialmente para a economia.

Além disso, mais de R$ 13 bilhões serão alocados para pequenos produtores, conhecidos como representantes da agricultura familiar. Estes produtores terão acesso a taxas de juros mais acessíveis, que variam de 0,5% a 3% ao ano, garantindo que o apoio chegue a todos os níveis do setor agrícola.

Os recursos estarão disponíveis a partir de julho e poderão ser acessados até junho de 2026. Produtores interessados são incentivados a procurar o BNDES ou instituições financeiras credenciadas para obter o financiamento necessário. Este anúncio chega em um momento crucial, pois o Brasil se prepara para uma safra recorde, com estimativas de produção que superam 333 milhões de toneladas de grãos, leguminosas e oleaginosas. Estes dados são corroborados pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) e pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O apoio financeiro do BNDES é fundamental para garantir a continuidade e o crescimento da produção agrícola no Brasil. Este setor desempenha um papel vital na segurança alimentar global, e o financiamento recorde para a safra 2025/2026 reforça a posição do Brasil como um dos principais produtores agrícolas do mundo. Com este suporte, espera-se que os produtores possam investir em tecnologia, infraestrutura e práticas sustentáveis, assegurando a competitividade e a sustentabilidade do agronegócio brasileiro no cenário internacional.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA