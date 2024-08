BNDES pagará dividendo recorde à Fazenda para ajudar melhorar ambiente fiscal, diz Mercadante

Presidente do BNDES expôs o trabalho do órgão e a ajuda à Fazenda ao Lula, durante reunião com a indústria farmacêutica para anúncio de investimentos nesta quarta-feira (14)

O presidente do(BNDES), Aloizio Mercadante, disse que o órgão vai bater o recorde de pagamento de dividendos para a Fazenda neste ano como forma de ajudar o ambiente fiscal do país. Segundo ele, a pasta comandada por“não vai ter o que reclamar” do BNDES.

Mercadante expôs o trabalho do órgão e a ajuda à Fazenda ao presidente(PT), durante reunião com a indústria farmacêutica para anúncio de investimentos nesta quarta-feira (14). Ao relembrar dos recursos já destinados do BNDES à pasta, Mercadante pediu mais dinheiro e disse acreditar que o chefe do Executivo fará uma “boa negociação” para garantir o capital.

“Precisamos de mais recursos. E a Fazenda não vai ter o que reclamar do BNDES”, disse o presidente do órgão. “Nós vamos bater recorde este ano de pagamento de dividendos para a Fazenda Em nenhum momento da história do BNDES transferiu tanto dividendo para o Tesouro para ajudar no superávit como nós vamos fazer”, comentou.

A transferência de recursos, segundo Mercadante, também se dá como forma de ajudar na redução da taxa de juros do país, a Selic. “Nós vamos transferir mais de 100% do nosso lucro para ajudar baixar a taxa de juros, porque o BNDES, mais do que ninguém, quer juros mais baixos, e temos todas as condições para fazer isso.”