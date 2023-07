Boletim Focus: IPCA para 2023 permanece em 4,95% e Selic deve terminar ano em 12%

Projeções sobre inflação oficial e juros ficaram estáveis no novo boletim do mercado financeiro

Pixabay Copom deu sinais de que Selic pode começar a cair em agosto



Após a deflação de 0,08% no IPCA – o índice oficial de inflação do país – de junho, a expectativa inflacionária para 2023 ficou estável em 4,95% no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 17. Um mês antes, a mediana era de 5,12%. Para 2024, foco da política monetária, a projeção continuou em 3,92%. Há um mês, era de 4,00%. A expectativa para a taxa Selic no fim deste ano também ficou estável no Boletim Focus. A mediana para os juros básicos no fim de 2023 continuou em 12,00%. Para o término de 2024 também se manteve, em 9,50%. Há um mês, as estimativas eram de 12,25% e 9,50%, nessa ordem. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano.

Na ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de junho, o Banco Central (BC) expôs que a maioria do colegiado já vê condições para uma queda de juros na próxima reunião, em agosto, se o processo desinflacionário e de reancoragem de expectativas continuar. As projeções do Boletim Focus continuam acima da meta. Para 2023, a mediana ainda indica estouro do objetivo a ser perseguido pelo BC pelo terceiro ano consecutivo, depois de 2021 e 2022.

No fim de junho, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), anunciou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá editar decreto estabelecendo uma meta contínua de inflação a partir de 2025, em substituição à atual meta-calendário. Haddad e a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), não deram previsão de quando o ato do Executivo será publicado.

* Com informações do Estadão Conteúdo