Bolsa de valores acumula alta de 3,49% na semana e fecha no maior patamar desde julho de 2021

Resultado da sessão contribuiu com uma série de ganhos do Ibovespa durante a semana, que alcançou 124.773,21 pontos; dólar subiu 0,76%, sendo cotado a R$ 4,9064

jcomp/ Freepik Resultado do IBC-Br é o melhor desempenho para o mês desde 2014



O Ibovespa fechou a sessão desta sexta-feira, 17, avançando 0,11% e atingindo 124.773,21 pontos. O resultado contribuiu com uma série de altas da bolsa de valores brasileira. Com os pontos ganhos, a B3 chegou a seu maior patamar desde julho de 2021, quando encerrou aos 125.675 pontos. Na semana, o índice acumulou ganhos de 3,48%. Contribuíram positivamente os dados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que vieram abaixo das expectativas e ajudaram a aliviar as taxas futuros de juros. Também teve um impacto positivo o anúncio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que iria manter a meta fiscal de déficit zero para 2024. Já o dólar fechou a sexta-feira em alta de 0,76%, cotado a R$ 4,9064.

O resultado do IBC-Br é o melhor desempenho para o mês desde 2014, quando o indicador registrou 148,12 pontos. No entanto, o resultado de setembro em comparação com o mesmo mês de 2022 ficou abaixo das expectativas. O IBC-Br é conhecido como uma prévia do Banco Central para o Produto Interno Bruto (PIB) e serve como um parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. O BC projeta um crescimento de 2,9% para a atividade doméstica em 2023, enquanto a equipe econômica prevê uma expansão de 3,2%.