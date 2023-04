Bolsa se desvaloriza e tem pior resultado nos primeiros 100 dias de governo desde 1995

Índice Ibovespa apresenta uma desvalorização de 7,2% e foi de 109.734, em janeiro, para 101.846 pontos; desde o início do Plano Real, apenas a primeira gestão de Fernando Henrique Cardoso teve desempenho inferior

BRUNO ESCOLASTICO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/04/2023 Vista de painel na sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), na região central da capital paulista, na tarde desta segunda-feira



O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, registrou nos primeiros 100 dias de governo o pior desempenho desde 1995 – no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso à frente da presidência. No acumulado desde 1º de janeiro, com o início da terceira gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no comando do Planalto, houve uma queda dos 109.734 para 101.846 pontos registrados nesta segunda-feira, 10, numa desvalorização de 7,20% segundo levantamento da TradeMap. No ano de 1995, houve uma queda de 28,48% no desempenho da Bolsa nos primeiros 100 dias de governo tucano. Curiosamente, com a reeleição de FHC, em 1999, o Ibovespa teve a sua melhor performance com quase 67% de valorização. Nas gestões consecutivas houveram pequenas altas nos primeiros 100 dias – com exceção de 2011, com a eleição e o início da primeira gestão Dilma Rousseff (PT), que teve leve queda de 0,85%. Neste ano, no entanto, a performance foi um resultado negativo de 7,20%. O andamento do Ibovespa, porém, encontra-se descolado do cenário global já que, desde o início do ano, o Dow Jones, a Nasdaq e o S&P 500 – todos índices norte-americanos -; o Dax-30, da Alemanha; o Euro Stoxx, da Zona do Euro; o Ibex 35, da Espanha; o FTSE/MIB, da Itália; o FTSE 100, do Reino Unido; o Nikkei 225, do Japão; e o Xangai, da China, apresentaram valorização de 1,33% a 15,46%.