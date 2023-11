Bolsa sobe mais de 1% em dia de manutenção da meta de déficit zero

Ibovespa fechou o dia acima da linha de 124 mil pontos pela primeira vez desde o fim de julho de 2021

Pixabay Bolsa subiu mais de 1% nesta quinta-feira, 16



O Ibovespa subiu 1,20% nesta quinta-feira, 16, e encerrou o dia com 124.639,24 pontos, acima da linha de 124 mil pontos pela primeira vez desde o fim de julho de 2021. A marca acompanha a expectativa de fim do aperto monetário nos Estados Unidos e da manutenção da meta fiscal de déficit primário zero em 2024 pelo governo brasileiro. A queda dos juros futuros também beneficiou ações de consumo de grandes bancos e ajudou a sustentar os ganhos. No fechamento, 70 das 86 ações que compõem o Ibovespa tiveram ganhos. A queda dos juros futuros beneficiou os papéis de varejistas, o que levou o índice setorial de consumo a uma alta de 2,87%. O setor financeiro também teve alta na sessão (+1,59%), enquanto o segmento de materiais básicos subiu 1,69%. Já o dólar subiu 0,17% e está sendo vendido a R$ 4,87. No mês, porém, a moeda americana acumula queda de 3,4%.

*Com informações do Estadão Conteúdo