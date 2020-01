Bolsas da Europa fecham em queda com cautela diante de tensão entre EUA e Irã

Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo Com o cenário geopolítico internacional incerto, investidores fugiram dos ativos de risco, e o índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,42%, a 416,63 pontos



Afetadas pelas tensões entre os Estados Unidos e o Irã, as bolsas de valores da Europa fecharam em baixa o pregão desta segunda-feira (6). Mais cedo, o general iraniano Esami Ghaani, que assumiu as Forças Quds, da Guarda Revolucionária do Irã, prometeu se vingar do ataque promovido pelos EUA que culminou na morte do líder Qassim Suleimani.

Com o cenário geopolítico internacional incerto, investidores fugiram dos ativos de risco, e o índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,42%, a 416,63 pontos.

O mercado responde aos desdobramentos geopolíticos no Oriente Médio com aversão a risco. Depois da morte do general Suleimani, chefe dos Quds, em Bagdá, a tensão no Oriente Médio subiu junto com declarações ameaçadoras dos dois lados.

Em relatório divulgado a clientes nesta segunda-feira, a Wells Fargo avalia que “a incerteza que a crise no Oriente Médio pode ser potencialmente mais significativa para o mercado acionário”. De acordo com analistas da instituição, a queda das ações “representa um aperto modesto nas condições do mercado financeiro que, se sustentada, pode enviar ventos contrários à economia dos EUA”.

Com isso, indicadores macroeconômicos nesta segunda-feira ficaram em segundo plano. O índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro subiu de 50,6 em novembro para 50,9 em dezembro, atingindo o maior nível em quatro meses ao ficar acima da prévia do mês e da projeção de manutenção em 50,6.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 caiu 0,62%, a 7.575,34 pontos. Destaque para as perdas das ações do Barclays (-1,27%) e Antofagasta (-1,52%). Já o índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, fechou em queda de 0,70%, aos 13.126,99 pontos. Só as ações da Lufthansa se desvalorizaram em 1,60%. As ações do Deutsche Bank caíram 0,90%.

Em Milão, o índice FTSE MIB registrou queda de 0,51%, aos 23 581,29 pontos. O índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, fechou em baixa de 0,47%, a 9.600,90 pontos.

O índice PSI 20, da Bolsa de Lisboa, caiu 0,12% a 5.235,90 pontos. Em Paris, o índice CAC 40 também fechou em queda de 0,51%, aos 6.013,59 pontos.

* Com informações do Estadão Conteúdo