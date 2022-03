Bolsas europeias sobem à medida que petróleo e gás ficam mais baratos

Mercados continuam incertos por causa da guerra na Ucrânia, principalmente após um ataque russo a uma base militar próxima à fronteira com a Polônia

Ahmad Ardity/Pixabay Preço do barril de petróleo Brent caiu 2,05% na altura



As principais bolsas europeias subiram na manhã desta segunda-feira, 14, devido ao impulso dos futuros dos índices norte-americanos, que subiram cerca de 0,7%, enquanto os preços da energia caíram e a guerra na Ucrânia continua, segundo dados do mercado. Às 5h15 no horário de Brasília, destacou-se a alta de 2,07% em Frankfurt; enquanto Milão ganhou 1,5%; Madrid, 1,15%; o índice Euro Stoxx 50, 0,96%; Paris, 0,68%; e Londres, 0,1%. O avanço desses mercados ocorreu apesar da queda em Wall Street na última sexta-feira, quando o índice Dow Jones perdeu 0,69%, o S&P 500 1,3% e o Nasdaq 2,18%. Além disso, evitaram a queda nos locais chineses devido ao aumento de casos de Covid-19 e ao confinamento de algumas cidades, como Shenzen, com a qual Hong Kong perdeu 4,97% e Xangai 2,6%, enquanto Tóquio subiu 0,58%.

O preço do barril de petróleo Brent caiu 2,05% na altura e situou-se em US$ 110,4, enquanto o do gás natural caiu 14,67% e passou para 114 euros por megawatt hora. A situação de guerra na Ucrânia continua a preocupar os investidores, especialmente após o bombardeamento russo a uma base militar perto da fronteira da Polônia, que se refletiu no mercado de dívida, onde o rendimento das obrigações alemãs de longo prazo subiu seis centésimos e situou-se em 0,305%. A taxa de câmbio do euro valorizou-se 0,35% em relação ao dólar e situou-se em US$ 1,095. O preço da onça troy de ouro caiu 0,9%, para US$ 1.971.

*Com informações da EFE