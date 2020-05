Bolsas de NY fecham em alta com petróleo e retomada econômica nos EUA

EFE/Justin Lane Dow Jones, Nasdaq e S&P tiveram alta nesta quarta-feira (20)



As bolsas de Nova York fecharam com ganhos nesta quarta-feira (20). Ações de energia foram apoiadas pela alta do petróleo e os setores de tecnologia e serviços de comunicação também se destacaram, com investidores atentos ao noticiário sobre a retomada econômica dos Estados Unidos em meio à crise do coronavírus.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,52%, em 24.575,90 pontos, o Nasdaq subiu 2,08%, a 9.375,78 pontos, e o S&P 500 teve ganho de 1,67%, a 2.971,61 pontos.

O petróleo registrou ganhos fortes hoje, após a China e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) sinalizarem trabalho conjunto para estabilizar o mercado. Com isso, o subíndice do setor de energia puxou as altas no S&P 500, com avanço de 3,82%. Entre destaques no setor, Chevron subiu 3,78% e ExxonMobil, 3,25%.

Papéis de tecnologia e serviços de comunicação se saíram bem, ajudando o Nasdaq. Facebook se destacou, em alta de 6,04%, após lançar uma plataforma de compras online voltada para pequenos negócios. Alphabet subiu 2,53%, Apple ganhou 1,94% e Microsoft, 1,39%, enquanto Amazon (+1,98%) também avançou.

Entre outros setores, Boeing subiu 2,21% e, entre os bancos, Bank of America avançou 3,15% e Citigroup, 2,34%.

Ainda no noticiário, a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) mostrou certa cautela dos dirigentes com a reabertura econômica, mas também a reafirmação do compromisso de apoiar o quadro. O governo do presidente Donald Trump, por sua vez, exibiu mais otimismo com o processo de reabertura econômica, com a porta-voz dizendo que ela já acontece em vários Estados.

*Com Estadão Conteúdo