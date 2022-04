Bolsonaro assina decreto e conserva redução de IPI por mais 30 dias

Edição extraordinária do Diário Oficial da União foi publicada neste sábado; Imposto sobre Produtos Industrializados continua com redução de 25%

Foto: Alan Santos/PR Presidente da República, Jair Bolsonaro manteve o IPI reduzido por mais 30 dias



O presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou um decreto e manteve o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) com uma redução de 25% até o mês de maio. Segundo a publicação, realizada em edição extraordinária do Diário Oficial da União, pelos próximos 30 dias. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República alegou que, “com a proposta, será possível manter os estímulos à economia, afetada pela pandemia provocada pelo coronavírus, com a finalidade de assegurar os níveis de atividade econômica e o emprego dos trabalhadores. Dessa forma, espera-se promover a recuperação econômica do país”.