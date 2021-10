Bolsonaro diz que auxílio para caminhoneiros será de R$ 400

Presidente anunciou benefício para 750 mil autônomos e disse que o preço do combustível deve sofrer novo reajuste

Foto: Isac Nóbrega/PR Presidente Jair Bolsonaro prometeu auxílio para caminhoneiros



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 21, que o auxílio anunciado para 750 mil caminhoneiros será de R$ 400. Mais cedo, o chefe do Executivo anunciou que o governo pagaria o benefício por conta do preço alto dos combustíveis, mas não havia informado o valor. “Está cara a gasolina, está caro o diesel, mas está bem mais barato do que lá fora. Deve ter outro aumento? Deve ter outro aumento. Não precisa ser mágico para descobrir isso aí, é só ver o preço do petróleo lá fora e do dólar aqui”, afirmou Bolsonaro durante sua live. “Nós decidimos dar um auxílio de R$ 400 para 750 mil caminhoneiros autônomos. Isso dá um pouco mais de R$ 3 bilhões ao longo de um ano”, completou. O presidente não informou de onde vai sair o recurso para o auxílio e nem quando o benefício começará a ser pago. “Se nao reajustar [o combustível], falta. A inflação é horrível, é péssima, mas pior ainda é o desabastecimento”, completou.

Assista à live do presidente Jair Bolsonaro no programa “Os Pingos Nos Is”: