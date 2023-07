Bolsonaro sinaliza para Tarcísio que PL está disposto a discutir reforma no Senado

Alterações já estão sendo estudadas pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, e uma delas pedirá a arrecadação descentralizada de impostos

Carolina Antunes/PR Bolsonaro e Tarcísio de Freitas durante uma visita às obras de recuperação da pista principal do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que o Partido Liberal estará mais aberto à discussão da reforma tributária no Senado Federal. A sinalização ocorreu durante o primeiro encontro entre os dois após a reunião tensa na sede da sigla na última quinta-feira, 5, quando se tornou pública a desavença entre os dois sobre o tema. Tarcísio se posicionava contrário a vários pontos do projeto da reforma mas, após negociações em Brasília, passou a defender a aprovação e esteve ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), em entrevista – o que teria “enfurecido” Bolsonaro. Segundo pessoas próximas aos dois, o ex-presidente afirmou que o PL vai sugerir três pontos de mudança no texto. As alterações já estão sendo estudadas pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), e uma delas pedirá a arrecadação descentralizada de impostos.

Para Tarcísio, a fala indica que a segunda etapa da tramitação da reforma será mais tranquila entre os setores da direita. Conforme adiantado pela Jovem Pan, nesta sexta-feira, Bolsonaro e Tarcisio se encontraram à portas fechadas em Brasília. O convite foi feito pelo ex-presidente duas vezes. Durante a reunião, o clima foi bom. Interlocutores do governador afirmam que ambos “saíram rindo” da reunião e que Bolsonaro acompanhou Tarcisio até o elevador. Nos bastidores, a palavra é de que o desentendimento “já passou”.