Bolsonaro: ‘Vai ter problema de combustíveis no Brasil’

Presidente falou sobre o novo reajuste nos preços da petroleira; gasolina terá um aumento de quase 20%

Isac Nóbrega/PR - 24/02/2022 Bolsonaro afirma que não interfere nos preços dos combustíveis cobrados pela Petrobrás



O presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada, na manhã desta quinta-feira (10), e comentou sobre o novo reajuste nos preços dos combustíveis anunciado pela Petrobrás. Segundo o mandatário, “no mundo todo” houve aumento nos valores cobrados. “Eu não defino preço na Petrobras. Eu não decido nada, não. Só quando tem problema que cai no meu colo”, lamentou o presidente antes de argumentar que os governos petistas de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff interferiram nos preços da petroleira. “Endividaram a empresa em R$ 900 bilhões. A tendência é melhorar lá fora, mas vai ter problema de combustível no Brasil”, alegou.

Nesta quinta, a Petrobrás anunciou uma nova elevação de preços. O novo aumento ocorre após 57 dias sem alterações. O diesel terá uma alta de quase 25% em suas refinarias e passará de R$ 3,61 para R$ 4,51. A gasolina seguirá um caminho semelhante, com um reajuste de 19%, e terá nova cotação de R$ 3,25 para R$ 3,86, em decorrência da valorização das cotações do petróleo no mercado internacional. Após a invasão da Rússia à Ucrânia e as sanções aplicadas ao governo de Vladimir Putin, como a proibição dos Estados Unidos da América em adquirir petróleo russo, a expectativa é de que os preços do ativo continuem a seguir um ritmo de alta.