BP faz a maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos na bacia de Santos

A BP revelou nesta segunda-feira (4) uma significativa descoberta de petróleo e gás na bacia de Santos, no pré-sal brasileiro, marcando a maior conquista da empresa nos últimos 25 anos. A análise preliminar dos dados coletados aponta para a presença de altos níveis de dióxido de carbono, o que levará a companhia a realizar estudos mais aprofundados em laboratório para entender melhor as implicações dessa descoberta. Após o anúncio, as ações da BP na bolsa de Londres tiveram um aumento de 1,4%, refletindo a confiança do mercado na nova descoberta. A empresa está em um processo de expansão e tem como meta elevar sua produção global de petróleo e gás para uma faixa entre 2,3 milhões e 2,5 milhões de barris de óleo equivalente por dia até o ano de 2030.

Este achado representa a décima descoberta da BP em 2025, evidenciando um ano promissor para a companhia, que também obteve êxitos em locais como Trinidad e Tobago e no Egito. A BP possui 100% de participação no bloco Bumerangue, onde a PPSA atua como gestora do contrato de partilha de produção, o que reforça sua posição estratégica na região.

Com essa nova descoberta, a BP não apenas fortalece sua presença no Brasil, mas também se posiciona para atender à crescente demanda global por energia. A empresa continua a investir em tecnologias e práticas que visam maximizar a eficiência e a sustentabilidade de suas operações, alinhando-se às tendências do mercado energético atual.

