BR Distribuidora nega acusação de prática anticompetitiva pelo Cade

Órgão regulatório afirma que empresa tentou impedir entrada de concorrentes na distribuição de querosene de aviação no aeroporto de Guarulhos

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Caminhão-tanque abastece posto de combustivel no Plano Piloto, região central da capital



A BR Distribuidora se defendeu da acusação da superintendência geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de que adotou “prática anticompetitiva” no mercado de distribuição de querosene de aviação no aeroporto de Guarulhos, o maior do Brasil. A ação, segundo o Cade, teria sido feita em conluio com a Air BP Brasil, Raízen Combustíveis e a concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU Airport). “A companhia reitera pautar sua atuação pelas melhores práticas comerciais e concorrenciais, com ética e respeito aos seus clientes, exigindo o mesmo comportamento dos seus parceiros comerciais e força de trabalho”, destaca fato relevante publicado pela companhia na noite desta sexta-feira, 11.

As empresas são acusadas de barrar a entrada de concorrentes no aeroporto para fornecer querosene de aviação. Se condenadas, poderão pagar multas de até 20% de seu faturamento bruto. Segundo a superintendência, GRU Airport, Air BP Brasil, BR Distribuidora e Raízen Combustíveis colocaram em contrato um dispositivo que previa que o uso da base de abastecimento compartilhada no aeroporto dependeria da anuência das participantes do pool.

A BR Distribuidora destacou que a Nota Técnica do Cade “não caracteriza condenação de qualquer dos representados”, mas somente parecer opinativo, que ainda será submetido à apreciação do Tribunal. De acordo com a superintendência geral do Cade, a investigação começou em fevereiro de 2014, após denúncia feita pela empresa Gran Petro. A acusação é que as distribuidoras e a concessionária estariam dificultando sua entrada no pool de distribuição de combustível no aeroporto de Guarulhos.

*Com Agência Estado