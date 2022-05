Bradesco Financiamentos informa possível vazamento dos dados de 53 mil clientes

Acionistas e clientes foram acionados nesta sexta-feira, 13, assim como as autoridades competentes

BRUNO FERNANDES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Banco Bradesco informa vazamento de dados



O Banco Bradesco emitiu um comunicado nesta sexta-feira, 13, alertando seus acionistas, clientes e mercado em geral que a Banco Bradesco Financiamentos S.A. (Bradesco Financiamentos) detectou uma “visualização não autorizada” de dados de contratos de financiamento, ou seja, vazamento de dados. Aproximadamente 53 mil clientes foram afetados. Segundo o diretor executivo de relações com investidores, Leandro de Miranda Araujo, as medidas necessárias para a solução do incidente foram tomadas e os clientes e autoridades foram contatas sobre o ocorrido. “Ressaltamos que a característica dos dados eventualmente visualizados não coloca em risco a integridade de acesso a sistemas transacionais desses clientes juntos à Bradesco Financiamentos”, diz a nota. Vazamentos de dados têm sido recorrentes. Em fevereiro, o Banco Central relatou um vazamento de dados pessoas vinculados ao PIX.