Brasil abre cerca de 190 mil vagas formais em outubro, mas cai em relação a setembro

Setores que mais se destacaram na geração de empregos durante o mês foram serviços, comércio, indústria e construção civil; São Paulo lidera a criação de postos de trabalhos no país

O Brasil atingiu o no mês de outubro cerca de 190.366 vagas formais de trabalho, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 28, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado foi bem acima do esperado, no qual era estimado, de acordo com uma pesquisa da Reuters, a criação líquida de 123.400 empregos. Contudo, os dados representam queda frente ao saldo positivo de mais de 200 mil empregos gerado no mês de setembro deste ano. Além disso, ainda no mês de outubro, o país registrou cerca de 1,941 milhão de admissões e 1,751 milhão de desligamentos no mercado de trabalho formal. Entre janeiro e outubro de 2023, o país acumula de forma positiva cerca de 1,785 milhão de empregos formais. No ano passado, o Brasil apresentou no mesmo período o superávit de cerca de 2,340 milhões. Os agrupamentos que mais se destacaram com saldo positivo de vagas foram o setor de serviços, com 109.939 postos criados, o comércio, com 49.647, a indústria, com 20.954, e a construção civil, com 11.480. O único setor que apresentou déficit foi o agro, com 1.656 postos de trabalhos apresentados. Segundo o ministério, o resultado é decorrente da desmobilização do café, alho, batata-inglesa e cebola. Das 27 unidades federativas do país, 26 registraram saldos positivos, com o Estado de São Paulo na liderança pela criação de 69.442 postos de trabalho. O Estado com o menor resultado é Roraima, com 115 vagas de emprego formal.