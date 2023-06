Brasil cria 150 mil novos postos de trabalho em maio, com mais oportunidades para profissionais entre 18 e 24 anos

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) indicam que o setor de serviços foi o puxou o maior quantitativo de vagas; São Paulo foi o Estado com mais posições abertas

Tony Winston/Agência Brasília No acumulado do ano, foram gerados 865.360 empregos formais



Durante maio, foram criados 155.270 novos postos de trabalhon no mercado formal brasileiro, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira, 29. Houve um crescimento de 0,36% na quantidade de pessoas com vínculos celetistas ativos. No mês, foram contabilizadas 2.000.202 admissões e 1.844.932 desligamentos. No acumulado do ano, foram gerados 865.360 empregos. Já nos últimos 12 meses, o balanço é de 1.783.713 novas oportunidades. Os cinco principais grupos de atividades econômicas registraram saldos positivos. O setor de serviços foi o com a maior quantidade de novas posições, gerando 83.915 postos. Já a construção teve 27.958 novos empregos. A agropecuária gerou 19.559 oportunidades. Comércio e indústria criaram 15.412 e 8.429 postos, respectivamente. O salário médio de admissão foi de R$ 2.004,57, tendo uma queda de 0,90% em relação ao mês anterior. O Estado de São Paulo teve a maior quantidade de contratações, com 50.112 novos postos, seguido de Minas Gerais (26.626 postos) e Espírito Santo (13.593 postos). Entre os novos contratados, a maioria estão na faixa etária de 18 a 24 anos (106.408 postos) e possuem o ensino médio completo. A faixa salarial de 1 a 1,5 salários mínimos foi a que teve a maior quantidade de contratações.