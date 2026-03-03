Brasil criou mais de 100 mil postos de trabalho em janeiro, segundo Caged
Destaque do mês foi a indústria, que gerou mais de 50 mil postos de trabalho
Dados divulgados hoje (3) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que, em janeiro, o Brasil apresentou um saldo de 112.334 novos postos de trabalho com carteira assinada. O resultado foi obtido com a admissão de 2.208.030 pessoas e 2.095.696 desligamentos. O Caged é um indicador que mede a diferença entre contratações e demissões.
Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o destaque do mês foi a indústria, que gerou 54.991 postos de trabalho. Os dados trazem ajustes, que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores e que são retificadas pelo ministério.
Setores
Na divisão por ramos de atividade, quatro dos cinco setores pesquisados criaram empregos formais em janeiro. Apenas o comércio apresentou queda de 56.800 postos, devido a sazonalidade. Os demais tiveram aumentos.
- Serviços: 40.525 postos
- Comércio: – 56.800 postos
- Indústria (de transformação, de extração e de outros tipos): 54.991 postos
- Construção civil: 50.545 postos
- Agropecuária: 23.0373
Regiões e estados
Em janeiro, foram registrados saldos positivos em 18 das 27 unidades federativas, com destaque para Santa Catarina, com 19 mil postos de trabalho, seguido por Mato Grosso, com 18.731, e Rio Grande do Sul, com 18.421.
*Com Agência Brasil
