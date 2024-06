Brasil fecha maio com saldo positivo de mais de 130 mil empregos

Setor de serviços liderou com a criação de 69.309 novos postos de trabalho, seguido pela agropecuária, indústria e comércio

lanalima/Pixabay Maio de 2024 registra geração de emprego menor que 2023



O Brasil encerrou o mês de maio com um saldo positivo de 131.811 empregos com carteira assinada, resultado de 2.116.326 admissões e 1.984.515 desligamentos, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Esse número é menor do que o registrado em maio de 2023, quando o saldo de postos de trabalho foi de 155.123. Essa queda pode ser explicada pelas enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul e impactaram diversos setores econômicos do estado, resultando em uma baixa de 22.180 empregos. Além disso, 358 municípios gaúchos apresentaram saldo negativo na geração de postos de trabalho. A indústria foi a mais afetada, com 6.856 demissões, seguida pelo comércio com 5.520, agropecuária com 4.318 e serviços com 4.226 empregos a menos. No Brasil, os cinco principais setores da economia tiveram saldo positivo em maio.

O setor de serviços liderou com a criação de 69.309 novos postos de trabalho, seguido pela agropecuária com 19.836, construção com 18.149, indústria com 18.145 e comércio com 6.375. O estoque total de vínculos celetistas ativos chegou a 46.606.230 em maio, representando um aumento de 0,28% em relação ao mês anterior. De janeiro a maio de 2024, o saldo de empregos no Brasil foi de 1.088.955, resultado de 11.038.628 admissões e 9.949.673 desligamentos. Nos últimos 12 meses, de junho de 2023 a maio de 2024, o país registrou um saldo de 1.674.775 empregos, com 24.292.000 admissões e 22.617.225 desligamentos. Esses números refletem a dinâmica do mercado de trabalho no país ao longo do período analisado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA