‘Brasil foi o menos atingido pela guerra entre EUA e Irã’, diz Durigan

Ministro da Fazenda participou nesta terça-feira (05) do Jornal Jovem Pan e falou sobre os impactos da guerra no Oriente Médio no Brasil

Reprodução/Youtube/JovemPanNews Ministro da Fazenda Dario Durigan participou, nesta terça-feira (05), do Jornal Jovem Pan



O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira (05) que o Brasil foi o país menos afetado pela guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã. “Ministros das Finanças estão mostrando o quanto a guerra tem gerado efeito assimétrico durante a guerra. Aqui no Brasil, o país foi o que foi menos afetado pela guerra”, disse.

“Quando a gente olha a volatilidade de preço de combustíveis, fomos afetados, apesar do esforço do governo. Tivemos aumento de 20%, mas tem países que tiveram aumento de 50%”, acrescentou o ministro durante entrevista ao Jornal Jovem Pan.

Durigan destacou que o Brasil não pode ser sócio da guerra e, com o preço do petróleo subindo e o Brasil sendo exportador de petróleo, o “Brasil acaba arrecadando mais recurso com o preço do petróleo mais alto”.

Em meio à guerra no Oriente Médio, em um cenário em que a oferta global de petróleo enfrenta desafios causados pela guerra no Irã, o Brasil atingiu, em março, recorde na produção de petróleo e gás. No mês que coincidiu com o início da guerra dos Estados Unidos e Israel ao Irã, o Brasil produziu 5,531 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d). O recorde anterior pertencia a fevereiro, com 5,304 milhões de boe/d.

Os dados sobre produção foram divulgados nesta segunda-feira (04) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão regulador do setor, vinculado ao Ministério de Minas e Energia.

Assista à entrevista completa: