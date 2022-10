Brasil gera 278 mil empregos em setembro e chega a 2,1 milhões de postos criados em 2022

Dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência nessa quarta-feira, 26; setor de Serviços foi o responsável pela maioria dos novos postos

Foto: Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas Todas as 27 Unidades Federativas registraram resultados positivos neste mês



O Brasil criou 278 mil novos empregos formais durante o mês de setembro de 2022, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). Com as novas vagas, o país alcançou um estoque de empregos formais de 42.825.955 postos de trabalho com carteira assinada. Entre janeiro e setembro deste ano, o saldo é e 2.147.600 novos postos de trabalhos, obtidos através de 17.614.259 admissões e 15.466.659 desligamentos. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 26, pelo ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, que exaltou o ritmo de geração de empregos no Brasil. Entre julho de 2020 e setembro de 2022, o saldo de novos empregos chegou a 6.131.865. Em setembro, todas as 27 Unidades Federativas registraram saldo positivo com todos os 5 grandes grupamentos de atividades econômicas registrando crescimento. O setor de Serviços foi o maior responsável pelo aumento, com 122,5 mil potos novo. O de Comércio ficou em segundo lugar, com 57.974 novos postos, sendo seguido pela Indústria, com 56.909 novas vagas. Construção (31.166) e Agropecuária (9.474) completam a lista.