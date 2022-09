Brasil gerou mais de 200 mil postos de trabalho formais em agosto, aponta Caged

Se considerados os últimos 12 meses, o total de empregos gerados chega a mais de 2,4 milhões

Foto: Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas Dados apontam para manutenção do ritmo de geração de empregos com carteira assinada no país



O Brasil alcançou um saldo positivo de 278.639 postos de trabalho formais, apenas no mês de agosto, segundo dados do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). Segundo o levantamento do Ministério do Trabalho e Previdência, de janeiro a agosto, o saldo chegou a 1.853.298 postos gerados no ano, decorrente de 15.653.839 admissões e 13.800.541 desligamentos no período. Se considerados os últimos 12 meses, o total de empregos gerados chega a mais de 2,4 milhões de postos formais. Os dados apontam para manutenção do ritmo de geração de empregos com carteira assinada no país. De acordo com o comunicado do governo, no intervalo de julho de 2020 a agosto de 2022, o país registrou um saldo de 5,8 milhões de postos de trabalho, o que gerou um estoque recorde de cerca de 42,5 milhões empregos formais registrados no Novo Caged. Na comparação entre os Estados, o destaque ficou com São Paulo, que gerou no mês 74.973 postos de trabalho. No comparativo entre as regiões, o Nordeste do país foi onde mais gerou-se empregos, com crescimento de 0,96% da força de trabalho.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o setor de Serviços foi o que mais gerou novos empregos, com 141.113 vagas, seguido pela indústria, que gerou 52.760 postos formais. Também foram positivos os saldos do comércio (41.886), construção civil (35.156) e agropecuária (7.724). No acumulado do ano de 2022, a construção civil apresenta o maior crescimento dos postos de trabalho, com 10,89% a mais de vagas. Ao todo, o setor de Serviços obteve 1.027.288 vagas geradas neste ano e a indústria 319.379 novos postos gerados. Os dados completos do Novo Caged de agosto podem ser acessados no site do Ministério do Trabalho e Previdência.