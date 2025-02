Brasil lança plataforma interativa para comércio exterior do Brics

Iniciativa tem como objetivo aumentar a transparência e facilitar o acesso a dados sobre a participação do BRICS no comércio internacional

26.02.2025 - Abertura da Primeira Reunião de Sherpas da presidência brasileira do BRICS



O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) do Brasil lançou uma nova plataforma interativa que disponibiliza informações sobre o comércio exterior dos países que compõem o BRICS. Este grupo, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de novos integrantes como Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã, é responsável por 26% do comércio global de bens, com exportações que somam US$ 5,7 trilhões. A iniciativa tem como objetivo aumentar a transparência e facilitar o acesso a dados sobre a participação do BRICS no comércio internacional. A nova página permite que os usuários acompanhem a evolução das trocas de bens e serviços, além de identificar os principais parceiros comerciais e os produtos mais negociados entre os países do bloco. O vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, enfatizou a relevância do BRICS, que representa 39% do PIB mundial e abriga 49% da população do planeta.

Entre as funcionalidades da página, estão painéis interativos que mostram a evolução histórica do comércio e informações detalhadas sobre os produtos e serviços envolvidos nas transações. Os principais itens comercializados incluem minérios metálicos, petróleo, carne, sementes, ferro e aço. No setor de serviços, destacam-se as áreas de transporte, telecomunicações, informática e serviços empresariais. Com essa nova ferramenta, o MDIC busca não apenas informar, mas também promover um maior entendimento sobre a dinâmica do comércio exterior entre os países do BRICS. A plataforma é uma resposta à crescente demanda por dados acessíveis e atualizados, refletindo a importância do bloco no cenário econômico global.

