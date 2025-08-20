Brasil pode sofrer sanções no Swift? Reação à Lei Magnitsky gera temor no país

Em resposta a essa situação, bancos brasileiros estão buscando a orientação de escritórios de advocacia nos Estados Unidos para se protegerem de possíveis sanções do governo Trump

JACQUES COLLET / BELGA / AFP A exclusão de um país do Swift considerado uma das piores sanções econômicas aplicadas a um país



A recente aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e a imposição de uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros geraram preocupações sobre a possibilidade de novas sanções ao Brasil. Há temores de que o país possa ser excluído do sistema de pagamentos internacional Swift, o que teria um impacto significativo nas transações financeiras. Em resposta a essa situação, bancos brasileiros estão buscando a orientação de escritórios de advocacia nos Estados Unidos para se protegerem de possíveis sanções do governo Trump. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, se encontrou com Hayden Allan, chefe global de assuntos corporativos do Swift, que garantiu que o Brasil não enfrentará sanções unilaterais.

Na última segunda-feira (18), o ministro Flávio Dino tomou uma decisão importante ao afirmar que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros não terão validade no Brasil até que sejam homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa medida visa proteger Moraes de sanções financeiras que possam ser impostas. O sistema Swift, que conecta mais de 11,5 mil instituições financeiras em mais de 200 países, é essencial para a realização de transações financeiras internacionais. A exclusão do Brasil desse sistema impediria os bancos do país de realizar ou receber pagamentos de instituições financeiras estrangeiras, o que poderia paralisar a economia.

Durante a reunião entre Durigan e Allan, o chefe do Swift expressou que a exclusão do Brasil não é uma possibilidade iminente, uma vez que tal decisão depende da aprovação do bloco europeu. Durigan descreveu o encontro como “excelente”, reafirmando a soberania do Brasil em questões financeiras. Recentemente, o deputado Eduardo Bolsonaro levantou a possibilidade de novas sanções ao Brasil, que poderiam incluir tarifas adicionais e restrições de vistos.

Essa tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos tem gerado apreensão no setor financeiro, embora muitos ainda considerem improvável a exclusão do país do sistema Swift. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também se manifestou sobre o assunto, condenando os rumores de sanções ao sistema financeiro brasileiro. Ele classificou tais ações como desproporcionais e destacou a importância de manter a estabilidade econômica do país em meio a essas incertezas.

