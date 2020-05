Brasil teve mais de 860 mil vagas de emprego fechadas em abril, mostra Caged

Tony Winston/Agência Brasília Em abril, o primeiro mês totalmente afetado pela pandemia da Covid-19, o registrou foi negativo em 860.503 vagas



Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério da Economia, mostra que o mercado de trabalho brasileiro registrou 5.763.213 demissões de empregos com carteira assinada de janeiro a abril. Os números foram anunciados nesta quarta-feira (27), após quatro meses sem divulgações. O total acumulado no ano somam 4.999.981 admissões, o que demonstram saldo líquido negativo em 763.232 vagas durante o período.

Em janeiro, o saldo foi de 113.155, com 1.461.965 admissões e 1.348.810 demissões. Já em fevereiro o registro foi de 1.553.294 contratações e 1.328.476 desligamentos, com saldo positivo 224.818. No mês de março, o resultado foi negativo em 240.702, com 1.386 126 contratados e 1.626.828 demitidos.

Em abril, o primeiro mês totalmente afetado pela pandemia da Covid-19, o registrou foi negativo em 860.503 vagas. Ao todo, foram 598.596 contratações e 1.459.099 desligamentos no período.

Efeito da pandemia

O cadastro de admissões e demissões de empregados com carteira assinada foi divulgado pela última vez em janeiro, quando foram anunciados os dados referentes ao ano de 2019. Houve geração de 644 mil novas vagas formais no ano passado. Desde então, o anúncio das informações foi suspenso.

Segundo o governo, as empresas estão tendo dificuldades para enviar os dados por conta de mudanças no programa eSocial e devido às medidas de isolamento social provocadas pela pandemia, que levou ao fechamento de escritórios.

