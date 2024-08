Brazil Sales Summit: evento focado na área de vendas reúne líderes de grandes empresas em São Paulo

Realizado nos dias 7 e 8 de junho na capital paulista, o primeiro Brazil Sales Summit reuniu cerca de 350 profissionais, que compartilharam conhecimentos, experiências e tendências do mercado

Divulgação Dafna Blaschkauer, executiva global que liderou empresas como Nike, Apple e Microsoft, foi uma das palestrantes do evento



Entre os dias 7 e 8 de junho, aconteceu em São Paulo o primeiro Brazil Sales Summit, evento que contou com a presença de 350 profissionais que compartilharam conhecimentos, experiências e tendências do mercado. O objetivo do evento é proporcionar uma experiência enriquecedora para os participantes, com palestras de renomados especialistas e oportunidades de networking e hands on.

Entre os convidados, a palestrante Dafna Blaschkauer, que liderou empresas como Nike, Apple e Microsoft. A executiva global destacou: “Nós pensamos em sucesso e fracasso como se fossem opostos. Na verdade, o fracasso é parte do caminho para o sucesso.”

Hélio Azevedo, idealizador do Brazil Sales Summit, destaca: “ Não são apenas palestras, os participantes foram divididos em mesas, para que pudessem trocar experiências profissionais durante e após as apresentações. O evento foi uma oportunidade incrível de network com líderes das áreas de vendas de empresas B2B que faturam entre R$ 20 e R$ 200 milhões por ano”, explicou ele.

“Entre os principais temas discutidos estão: desenho e arquitetura da área de vendas, como recrutar os melhores profissionais, treinar e capacitar a equipe onboarding e ongoing, implementar indicadores e metas corretamente, rituais de governança para garantir a cadência de execução, premiar e remunerar por meritocracia e o uso mais eficiente da tecnologia”, enfatizou.

O Brazil Sales Summit também contou com stands de empresas parceiras e patrocinadoras, com soluções inovadoras para a área de vendas, proporcionando aos participantes a oportunidade de conhecer novas ferramentas e tecnologias que podem auxiliar no crescimento e melhoria dos resultados das empresas. O evento foi um sucesso e já está confirmada a próxima edição para o próximo ano, prometendo trazer ainda mais conteúdo relevante e oportunidades de networking para os profissionais da área de vendas.

