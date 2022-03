Britânico morre de overdose após consumir o equivalente a 200 doses de café

Tom Mansfield, de 29, calculou mal na balança da cozinha a quantidade de pó que deveria usar e teve níveis altos demais de cafeína

Pixabay Cafeína também pode causar mortes se consumida em excesso



Tom Mansfield, um personal trainer britânico de 29 anos, morreu de overdose de cafeína após consumir o equivalente a 200 doses de café. Pai de dois filhos, Mansfield calculou mal a quantidade de pó que deveria usar em uma tentativa de aumentar seu desempenho atlético em alguns exercícios. A balança que o personal trainer usava tinha a faixa de peso de 2 até 5.000 gramas, enquanto a dose recomendada era de 60 a 300 miligramas. Por causa do erro de cálculo, Mansfield começou a apertar o peito e reclamar que seu coração estava batendo rápido depois de consumir o produto. Minutos depois, quando havia se deitado, começou a espumar pela boca. Sua esposa Suzannah pediu ajuda a vizinhos e familiares e chamou uma ambulância. Os paramédicos tentaram ressuscitá-lo por 45 minutos, mas o personal acabou sendo declarado morto no Hospital Glan Clwyd, no País de Gales, em 5 de janeiro de 2021.

Um inquérito judicial foi aberto, e o médico legista responsável, John Gittins, chegou à conclusão de que se tratou de uma fatalidade e afirmou que a causa da morte foi a toxicidade da cafeína. A empresa responsável pelo saco de pó que Mansfield usou disse que não incluía colheres de medição na embalagem porque elas são imprecisas, mas que passaria a fazer isso, além de melhorar as instruções de uso e aumentou o destaque para potenciais efeitos colaterais. Uma autópsia mostrou que o britânico tinha níveis de cafeína de 392mg por litro de sangue – os níveis normais são de 2 a 4 miligramas por litro, se alguém tivesse bebido uma xícara de café filtrado.