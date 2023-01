BTG reverte decisão na Justiça e mantém bloqueio de R$ 1,2 bi da Americanas

Banco entrou com recurso no STJ na terça-feira para manter o dinheiro bloqueado

RODOLFO BUHRER/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rede declarou dívida de R$ 41 bilhões e pediu recuperação judicial



O BTG Pactual conseguiu na noite desta quarta-feira, 25, uma liminar no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para manter o bloqueio de R$ 1,2 bilhão de recursos retidos da Americanas, segundo decisão assinada pelo ministro Og Fernandes. O banco entrou com o recurso no STJ na noite de terça-feira, após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ter derrubado a liminar que permitia ao banco manter o dinheiro bloqueado. O BTG havia obtido uma liminar anteriormente que permitia reter os valores, que haviam sido utilizados para compensar débitos após o banco declarar o vencimento antecipado de dívidas da varejista. A liminar do BTG permitia a retenção dos recursos até que o mandado de segurança pedido pelo banco fosse julgado pela Justiça do Rio.

*Com informações do Estadão Conteúdo