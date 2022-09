Busca de consumidores por crédito financeiro registra queda de 6,5% em agosto, diz Serasa

Percentual representa a terceira queda consecutiva registrada pelo Serasa e está relacionado ao aumento da taxa Selic

Pixabay/rupixen Todas as regiões do Brasil registram um recuo na busca por crédito, exceto o Norte



Os consumidores estão cada vez menos procurando por crédito financeiro, como apontam dados do Serasa Experian. A instituição identificou uma queda de 6,5% no mês de agosto no Indicador de Demanda do Consumidor por Crédito, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Ainda que o percentual tenha diminuído em relação ao mês anterior, quando registrou uma retração de 11,4%, ele representa a terceira queda consecutiva registrada pelo índice. Segundo o economista da Serasa Luiz Rabi, essa movimentação é um reflexo do aumento da taxa Selic, que tornou as linhas de crédito mais caras, fazendo com que os consumidores se tornassem mais cautelosos na busca por crédito. Contudo, ele defende que esse encarecimento é necessário para controlar a inflação do país. Todas as regiões do Brasil registram um recuo na busca por crédito, exceto o Norte, que teve um alta de 0,9%. Os dados ainda apontam uma queda na procura por todas as faixas de renda, sendo que aqueles que recebem entre R$ 500 e R$ 1.000 tiveram a baixa mais expressiva, de 7,8%. Já aqueles com salário mensal de até R$ 500 tiveram retração de 7,0%. A faixa da população brasileira que ganha mais de R$ 10 mil mensais teve a menor retração, com 4,4%.