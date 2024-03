BYD, chinesa fabricante de carros elétricos, teve lucro recorde em 2023

Empresa, que recentemente anunciou que fábrica no Brasil deve começar a operar no final de 2024 ou início de 2025, registrou lucro líquido de R$ 10,13 bi

Divulgação/BYD BYD Dolphin Mini foi o carro mais vendido da montadora chinesa



A fabricante chinesa de automóveis BYD, líder mundial no setor elétrico, registrou um lucro recorde em 2023. A empresa registrou lucro líquido de 30,04 bilhões de yuanes (4,16 bilhões de dólares ou 10,13 bilhões de reais na cotação da época), uma alta de 80,7% frente a 16,6 bilhões de yuanes em 2022, indicou o grupo em um comunicado. A BYD é o principal fabricante de carros elétricos na China e, no ano passado, se tornou líder mundial após superar o limite simbólico de cinco milhões de veículos híbridos e elétricos somados. O grupo comercializa atualmente estes dois tipos de veículos em mais de cinquenta países, incluindo na Europa.

Em dezembro, anunciou a construção de uma fábrica na Hungria. No início do mês, o grupo anunciou que vai operar no Brasil a primeira fábrica de elétricos do país. Utilizando a planta que era da Ford, na Bahia, a marca chinesa prometeu início da operação entre o fim de 2024 e o início de 2025, com capacidade produtiva de 150 mil veículos. A China, principal emissor mundial de gases de efeito estufa, quer que até 2035, a maior parte das vendas de automóveis seja de elétricos ou híbridos. O mercado chinês disparou neste setor, graças principalmente aos subsídios de compra, que terminaram no final de 2022. Para manter o ritmo, em um contexto de desaceleração econômica, dezenas de fabricantes locais travam uma guerra de preços.