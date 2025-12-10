Cade aprova fusão de Petz e Cobasi mediante venda de lojas

Junção, entretanto, tem restrições e para dar continuidade no processo será necessário a venda de 20 a 30 lojas

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou, em sessão nesta quarta-feira (10) a fusão entre a Petz e a Cobasi, medida que cria uma gigante do mercado pet no país com faturamento de aproximadamente R$ 7 bilhões. A aprovação da fusão estava em análise desde novembro de 2024, e chegou a ser aprovada em junho deste ano, entretanto, após críticas da Petlove o caso foi avocado.

Contudo, a aprovação foi com restrições, e para dar continuidade será necessário que as empresas vendam entre 20 a 30 unidade, algo que está dentro do planejamento das empresas, que pretendem vender 26 lojas no estado de São Paulo, o que representa 3,3 do faturamento da companhia combinada nos últimos 12 meses.

Petz e Cobasi representam cerca de 40% do mercado brasileiro. A primeira é uma loja mais recente, fundada em 2002, por Sergio Zimerman em São Paulo. Já a Cobasi, existe desde 1983 e foi pioneira no segmento de megalojas destinadas ao mundo pet. Com a fusão, a Cobasi vai receber 47,4% da nova companhia, enquanto a Petz arrematará 52,6% mais R$ 400 milhões, da qual R$ 130 milhões serão distribuídos em dividendos.