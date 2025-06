‘Caged continua surpreendendo a todos, não a mim’, diz ministro do Trabalho

O núcleo duro do governo pretende explorar os números de geração de trabalho para valorizar a atuação do presidente Lula da Silva

ROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Os dados serão divulgados na próxima segunda-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)



Com uma semana de derrotas para o governo e sem energia para comemorar as poucas vitórias, o governo se prepara para a divulgação do balanço do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). Os dados serão divulgados na próxima segunda-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O núcleo duro do governo pretende explorar os números de geração de trabalho para valorizar a atuação do presidente Lula da Silva. Questionado pelo titular desta coluna, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse estar otimista com os resultados da pasta.“Continua surpreendendo a todos, não a mim. Construção civil e indústria devem ser o destaque”, disse Marinho. Auxiliares da pasta sinalizam que os números do comércio oscilaram no mês de junho, ainda em consequência da alta na taxa de juros, que chegou a 15%, percentual que é o maior desde 2006.

