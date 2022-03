Caixa anuncia redução da taxa de juros para financiamento da casa própria

Novas taxas partem de 2,80% ao ano somadas ao índice de rendimento da poupança; mudança começa no dia 28 de março

MARCOS VIDAL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Caixa anunciou redução da taxa de juros para financiamento da casa própria



A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira, 24, a redução da taxa de juros do financiamento da casa própria atrelado à poupança. Segundo o banco, as novas taxas partem de 2,80% ao ano somadas ao índice de rendimento da poupança A mudança começa a partir da próxima segunda-feira, 28, e representa uma queda de 0,15% em relação aos juros de 2,95% anunciados no ano passado. A Caixa também anunciou o lançamento de uma linha de crédito para pessoas com deficiência no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela. O projeto utiliza recursos do FGTS para reforma e adaptação de imóveis. O financiamento é de até R$ 50 mil, limitado a 80% da obra. As famílias beneficiadas devem ter renda bruta mensal de até R$ 3 mil e terão prazo de 240 meses para pagamento.

O banco também informou que, a partir de 12 de abril, famílias com renda entre R$ 2 mil e R$ 2,4 mil terão redução de juros de 0,5% no financiamento habitacional e aumento dos subsídios para aquisição e construção de moradias. Segundo a Caixa, em janeiro e fevereiro deste ano foram contratados R$ 21,5 bilhões em crédito a pessoas físicas e jurídicas, um crescimento de 33,7% em relação a 2021. Foram 7599 empreendimentos financiados pela instituição e mais de 1 milhão de novas residências.