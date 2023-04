Caixa aumenta preço de apostas da Mega-Sena e outros três jogos; veja os valores

Estatal justifica o reajuste visando recuperar o valor monetário das apostas com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Wilson Dias/Agência Brasil Caixa alterou o valor da aposta de quatro jogos neste domingo



A Caixa Econômica Federal aumentou, neste domingo, 30, o valor das apostas da Mega-Sena, Lotofácil, Lotomania e Quina. Timemania e Dia de Sorte terão seus valores reajustados a partir de quarta-feira, 3 de maio. A informação foi divulgada no início do mês pela estatal. Segundo a Caixa, o reajuste ocorre com o objetivo de “recuperar o valor monetário das apostas, tendo por base a atualização de seus valores originais utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)”. Com o reajuste, uma aposta simples da Mega-Sena passará de R$ 4,50 para R$ 5,00. A Lotofácil passará de R$ 2,50 para R$ 3,00, o mesmo reajuste para a Lotomania. O preço da Quina, que atualmente é R$ 2,00, vai subir para R$ 2,50. Os apostadores da Timemania passarão a pagar R$ 3,50 pela aposta a partir de quarta-feira. O valor atual é de R$ 3,00. O Dia de sorte passará a custar R$ 2,50. Hoje, o apostador paga R$ 2,00 por uma aposta simples.