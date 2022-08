Caixa divulga calendário de pagamentos de auxílio para taxistas e caminhoneiros

Benefícios serão pagos a partir da próxima terça, 9, e poderão ser movimentados através do aplicativo Caixa Tem

Marcelo Camargo/Agência Brasil Categorias serão beneficiadas por terem sido atingidas diretamente pela alta no preço dos combustíveis



A Caixa Econômica Federal divulgou nesta sexta, 5, o calendário de pagamento dos auxílios criados para taxistas e caminhoneiros pelo Congresso com a ‘PEC das Bondades‘. Os dois benefícios terão o valor de R$ 1.000 mensais e tem previsão de serem pagos até o fim de 2022. Os depósitos serão feitos a partir da próxima terça, 9 de agosto, quando serão pagas duas parcelas, referentes a julho e agosto, totalizando R$ 2.000. A terceira parcela será paga em 24 de setembro; a quarta, em 22 de outubro; a quinta, em 26 de novembro, e a última, em 17 de dezembro. Os valores serão creditados em conta poupança aberta automaticamente em nome dos beneficiários, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. Têm direito ao benefício os caminhoneiros cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) até 31 de maio de 2022, cadastro mantido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – Ministério da Infraestrutura, e que atendam aos demais critérios definidos na Portaria Interministerial MTP/INFRA Nº 6. Para os taxistas, têm direito ao benefício os motoristas registrados nas prefeituras até 31 de maio de 2022, que sejam titulares de concessão, permissão, licença ou autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital, e que atendam aos demais critérios definidos na Portaria MTP Nº 2.162, de 27 de julho de 2022.