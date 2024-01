Caixa Econômica Federal anuncia novo Programa de Demissão Voluntária

Informação foi divulgada pelo presidente do banco, Carlos Vieira, durante um evento interno com os funcionários, mas ainda não há detalhes de como funcionará o PDV

José Cruz/Agência Brasil - 09/11/2023 Carlos Vieira, presidente da Caixa, comunicou PDV durante um evento interno com os funcionários



A Caixa Econômica Federal anunciou que em breve lançará um novo Programa de Demissão Voluntária (PDV). A informação foi divulgada pelo presidente do banco, Carlos Vieira, durante um evento interno com os funcionários, e confirmada pela assessoria de imprensa da instituição. Ainda não há informações sobre as datas de lançamento do programa nem sobre o número de funcionários que poderão aderir. Nas redes sociais, o representante dos funcionários no conselho de administração da Caixa, Antonio Messias Rios Bastos, afirmou que Vieira havia mencionado que o edital do PDV seria divulgado nesta sexta-feira, 12.

O último PDV da Caixa foi lançado em novembro de 2020. Em declarações anteriores, Vieira já havia mencionado que, após o lançamento do seu plano de demissão, a instituição abriria um concurso para contratar novos funcionários. Segundo ele, a intenção é promover um crescimento nas agências do banco, tanto para a contratação de técnicos bancários quanto para profissionais da área de tecnologia. Atualmente, o banco conta com um quadro de 87 mil servidores, mas já chegou a ter 114 mil.