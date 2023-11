Caixa Econômica Federal se surpreende com demanda de renegociações de créditos do Fies

Carlos Vieira, presidente do banco, revelou que acordos nos primeiros cinco dias de programa chegaram a R$ 2,3 bilhões

Marcello Casal Jr/Agência Brasil O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior é um programa do governo federal



A demanda pelas renegociações dos créditos do Fies nos primeiros cinco dias de disponibilidade surpreendeu a Caixa Econômica Federal. O presidente do banco, Carlos Vieira, afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira, 14, que foram renegociados cerca de R$ 2,3 bilhões nesse período. Além disso, a Caixa concedeu R$ 1,9 bilhão em descontos durante as renegociações. Vieira também abordou o programa Desenrola, que já renegociou um total de R$ 4,5 bilhões. Segundo o presidente da Caixa, é uma oportunidade para trazer pessoas e empresas de volta ao mercado. Além das renegociações, a Caixa também se destacou no terceiro trimestre ao originar cerca de R$ 405 bilhões em crédito. Carlos Vieira considerou esse volume expressivo e ressaltou a importância do banco em fomentar a economia do país. Os resultados mostram a relevância do banco no cenário financeiro nacional.