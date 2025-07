Caixa lança modalidade que permite que clientes possam dar imóvel como garantia em financiamento

Nova modalidade, denominada Empréstimo com Garantia de Imóvel Caixa, aceita tanto imóveis urbanos quitados quanto aqueles que ainda estão em financiamento com a própria Caixa

Taxas de juros começam em 1,32% ao mês, permitindo que os clientes solicitem empréstimos de até 60% do valor de avaliação do imóvel



Clientes da Caixa Econômica Federal que possuem financiamento imobiliário ativo agora têm a oportunidade de utilizar seus imóveis como garantia para obter crédito. A nova modalidade, denominada Empréstimo com Garantia de Imóvel Caixa, aceita tanto imóveis urbanos quitados quanto aqueles que ainda estão em financiamento com a própria Caixa. As taxas de juros começam em 1,32% ao mês, permitindo que os clientes solicitem empréstimos de até 60% do valor de avaliação do imóvel. As contratações e simulações podem ser realizadas tanto nas agências físicas quanto nas plataformas digitais do banco. Essa opção de home equity é ideal para aqueles que buscam acesso a valores mais elevados e prazos mais longos, mantendo a possibilidade de habitar o imóvel durante o período do empréstimo.

Atualmente, a Caixa Econômica Federal conta com aproximadamente R$ 6,7 bilhões em contratos ativos nessa modalidade, abrangendo cerca de 54 mil contratos e detendo 25% do mercado. A nova autorização também permite que imóveis que estão em financiamento sejam utilizados como garantia para mais de um empréstimo, possibilitando que os clientes que já quitaram parte da dívida aproveitem o valor restante. Os prazos para a nova linha de crédito variam, podendo chegar a até 240 meses para operações convencionais. Para aqueles que optarem pela alienação estendida dos contratos de financiamento ativo, o prazo pode se estender até 360 meses, sempre respeitando o prazo original do financiamento.

